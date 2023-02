Declarações de Rúben Amorim após o triunfo do Sporting em casa do Chaves (2-3), da 21.ª jornada da Liga

Análise: "Tivemos sempre o jogo controlado. Criámos várias oportunidades e merecíamos já estar em vantagem ao intervalo. Começámos a complicar um bocadinho. Depois na segunda parte voltámos defensivamente mais um bocadinho ao que somos. Isso também cria espaço sobre os adversários, foi vitória justa. Acaba como o reflexo da época, em que o jogo está controlado, há um cruzamento e um golo, não sabemos o que pode acontecer... Temos de melhorar, até ao árbitro apitar não podemos facilitar em nada."

Ilações positivas: "Neste mês jogámos com o Braga e jogámos muito bem. Quer na primeira quer na segunda parte deste jogo reflete a forma como jogamos, e como não matando o jogo criámos problemas a nós próprios. Coisas más, sofrer dois golos. Um de bola parada e no outro não estamos a correr para trás no segundo, facilitamos num metrinho... Olhar para a forma como jogámos com as nossas características. Na quinta-feira não, estávamos desconfiados e muito ansiosos."

Crescimento de Diomande: "O Diomande tem de começar a jogar. Temos de ter um pé direito na direita, para fazer um passe simples. Com o Inácio às vezes corta um bocado. O Diomande é o futuro e mostrou muita capacidade, estava cansado no fim. Vai crescer, é forte nos duelos, muito forte a chegar aos avançados, tem muita qualidade com bola, ainda vai crescer."