Rúben Amorim: o desejo de Tiago Tomás e o salário de Nuno Santos

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, referente à 31ª jornada da Liga Bwin e marcado para este domingo (20h30)

Vitória contra o Benfica na jornada 33 seria um bombom para os adeptos? "Os adeptos não têm de esperar um bombom. Temos de ganhar todos os jogos até ao fim. Ganhando a Liga Europa, não ia mudar a minha opinião. Ganhando ao Benfica, não mudará nada. Nem gosto dessa ligação."

Aposta na formação: "A aposta forte depende das gerações da formação. Lançamos muitos jogadores quando têm de ser lançados. Já fomos campeões. O objetivo é títulos, sendo com jogadores da formação ou não. Mas o nosso objetivo passa pela formação."

Tiago Tomás disse que gostaria de ter outra história no Sporting: "Está tudo em aberto para a próxima época. Mais do que gostar do jogador, gosto da pessoa Tiago Tomás. Está tudo em aberto."

Nuno Santos não renovou contrato desde que está no Sporting e mantém salário: "Em relação aos aumentos, temos de ver a base em que ele partiu. Tivemos de lutar contra outro clube pelo Nuno. A base do Gonçalo Inácio é diferente. Temos sido justos. Podem estar descansados, não estamos a ser injustos com o Nuno Santos. O Pote foi o melhor marcador e tinha uma base mais pequena. Vamos tentar no futuro. O equilíbrio do grupo passa por todos os aspetos, nas regras, no equilíbrio, porque senti muito isso no Benfica e queremos que os jogadores se sintam importantes."