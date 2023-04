Rúben Amorim: "O bom deste Juventus-Sporting é que há mais uma oportunidade..."

Declarações Rúben Amorim à SIC Notícias após o jogo Juventus - Sporting (1-0), da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "É um pouco o retrato da época. Já estivemos nesta situação várias vezes. Não conseguimos marcar. Tirando o início da primeira parte, não deixámos a Juventus criar qualquer lance de perigo, mas sofremos um golo que podíamos claramente evitar e tivemos um lance em que poderíamos claramente ter feito golo."

Novo jogo: "O bom deste jogo é que há mais uma oportunidade. Vamos tirar muita coisa deste jogo, mas a Juventus vai começar o outro jogo como quer. Temos de ser muito inteligentes, o estádio tem de ser muito inteligente e perceber que serão 90 minutos. Teremos uma equipa experiente à espera que a nossa equipa tenha muita pressa em chegar ao golo. Vamos ter outra oportunidade e poderemos dar a volta"

Experiência: "Quando se ganha títulos, as equipas mais experientes estão sempre mais perto de ganhar os títulos. Aqui a Juventus tinha o seu público, que é muito bom em momentos bons, mas em que se sentia a ansiedade dos jogadores quando tínhamos o controlo do jogo. Não podemos cair no mesmo erro."

Um golo: "A eliminatória fica em aberto. É um golo [de diferença]. Já não temos o que poderia ser o problema do golo fora [como regra]. Vamos ter de nos entregar ao jogo com muita cabeça e muito coração, pensando bem o jogo. Ao contrário de hoje, há dias em que podemos precisar só de uma bola para fazer golo. As sensações que eles tiveram hoje dão-nos confiança para dar a volta ao resultado.