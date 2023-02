Rúben Amorim: "O ambiente que o clube tem é responsabilidade dos adeptos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em na sala de imprensa após o empate com o Midtjylland, 1-1, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em Alvalade.

Lenços brancos. Pensa que a continuidade de Varandas está nas mãos de Amorim? "Não, eu não penso nada... Nunca me senti tão realizado, mesmo com jogador, como me senti no Sporting. Quando tiver de acabar, acabou. Eu percebo que os adeptos estão chateados, mas quero dizer que tudo o que se passa dentro do campo é minha responsabilidade. O ambiente que o clube tem é responsabilidade dos adeptos. Eles podem estar insatisfeitos, mas eu assumo as minhas responsabilidades. Os donos do clube são os sócios e temos de saber que há fases difíceis. Sei que vai haver lenços brancos e se tiver de me ir embora um dia, vou. Mas há um caminho que temos de percorrer juntos. Nós fazemos o máximo. Se não chegar, estarão outros aqui. Quando a bola começar a entrar à primeira, o Pote vai estar mais livre, o Manu [Ugarte] vai ter mais um aninho, o treinador vai planear melhor a época... A vida do treinador e do presidente são os resultados, mas prometo que serei melhor."