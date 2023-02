Rúben Amorim: "O ambiente do clube é dos sócios e dos adeptos. Não da equipa"

Declarações de Rúben Amorim após o jogo Sporting-Midtjylland (1-1) da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "O golo do Coates faz com que igualemos o Midtjylland em termos de golos. Não vamos em desvantagem. Tivemos algumas oportunidades de golo, não o fizemos. Com o desenrolar do jogo, não fomos convictos na nossa forma de jogar. Na segunda parte, não tivemos frieza, nem qualidade, com as bolas nos corredores, mas com muita indecisão. Sei o que os jogadores estão a passar. Eles querem muito. Tive jogadores mais experientes que passam o mesmo que eles passaram hoje. Vamos dar a volta por cima."

Sobre Adán: "Acredito que todos os jogadores quiseram dar o máximo. O mais difícil para eles é explicar-lhes o que se passou. Já vivi isso. Agora vamos melhorar para Chaves. Acredito nisso. Não desculpámos nada. O Adán, hoje, minutos antes de sofrer o golo, fez uma defesa extraordinária. Sou muito exigente com eles. Houve dias em que ganhámos e eu estava completamente louco com eles. Hoje não. O que lhes disse ao intervalo é o que lhes vou dizer esta semana. Exijo o máximo deles, mas, quando sei que as pernas estão pesadas, sei o que estão a sentir."

Sobre Varandas: "Não penso nada [que a continuidade de Frederico Varandas na presidência do Sporting está nas mãos dos resultados da equipa] disso. Tudo o que se passa dentro do campo é responsabilidade minha. Tudo o que se passa fora do campo é da responsabilidade dos adeptos. Os donos dos clubes são os sócios e sabemos que há fases mais difíceis. Se tiver que me ir embora um dia, vou. O ambiente do clube é dos sócios e dos adeptos. Não da equipa. Nós fazemos o máximo. Sabemos o que estamos a fazer. Sabemos que a vida do treinador e do presidente depende dos resultados."

O peso e a tática: "O peso nas pernas não tem nada a ver com a parte física. Tem que ver com a parte mental. Não me desculpo com nada. Devíamos ter feito um jogo melhor. O esquema tático [três centrais] é o melhor para as características da equipa. Até podia ter colocado mais um avançado. Mas a minha sensação era que mesmo que tivesse colocado o Chermiti com o Paulinho sabia que a bola não ia chegar lá. Enquanto vocês vêm três centrais eu vejo três defesas. A pior coisa que podia fazer era retirar-lhe as referências todas e que tenho de lhes facilitar a vida. Acredito que podemos vencer na Dinamarca. Podemos vencer. Esta equipa, com mais confiança, pode passar a eliminatória. Como se ganha confiança? Ganhando em Chaves. Passa tudo por Chaves".