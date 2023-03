Rúben Amorim: "Nuns anos sofrem uns, outros anos sofrem outros"

Lucro demonstra que Sporting "está mais preparado para o futuro".

O treinador do Sporting disse esta sexta-feira que o lucro apresentado esta semana pela SAD demonstra que o clube está mais preparado para o futuro e desvalorizou que isso não se reflita em investimento na equipa de futebol.

"As duas coisas estão ligadas. Obviamente, não temos conseguido fazer uma época ao nível do que pretendíamos, também não foi culpa só das saídas [de jogadores]. Os sportinguistas têm de olhar para o copo meio cheio. O clube está mais estável, tem melhores condições financeiras, está mais preparado para enfrentar o futuro", comentou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

A Sporting SAD apresentou na terça-feira um resultado líquido de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23, cinco vezes superior ao lucro de 9,5 milhões de euros obtido no período homólogo, e alcançou capitais próprios positivos pela primeira vez em cinco anos, no valor de 31,2 milhões de euros, o mais elevado de sempre.

Nesse sentido, apesar de estes resultados assentarem muito na venda de jogadores, Amorim lembrou que, no Sporting, estão "todos do mesmo lado" e assumiu que "nuns anos sofrem uns, outros anos sofrem outros".

"Olhando para os resultados, e não fazendo o trabalho do doutor [Francisco Salgado] Zenha [administrador executivo da SAD], foram muito bons e o [dinheiro da venda] do Porro ainda não entrou, portanto fazemos as contas assim. E da mesma forma que eu vou fazer o meu trabalho, toda a gente no clube vai fazer o seu trabalho, puxar daqui, puxar dali para temos a melhor equipa possível", definiu.

O treinador do Sporting abordou os resultados financeiros da SAD do clube durante a antevisão da visita ao Portimonense, da 23.ª jornada da I Liga, encontro com início previsto para as 18h00 de sábado, no Portimão Estádio, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa de Rúben Amorim venceu os últimos dois encontros para o campeonato e, na última jornada, beneficiou das derrotas do FC Porto (2-1 em casa, com o Gil Vicente) e do Braga (2-1 fora, com o Vitória de Guimarães) para se aproximar dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Os leões estão, agora, a sete pontos do segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, que dá acesso direto à prova milionária, e a cinco do terceiro posto, ocupado pelo Braga, que qualifica para as pré-eliminatórias da competição.