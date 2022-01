Rúben Amorim: "Nunca irei dizer que sou do Sporting desde pequenino"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o Benfica e consequente conquista da Taça da Liga.

Sentimento: "Precisamos de títulos, de vitórias, de lançar gente que sente o que é o Sporting para levar este projeto para a frente, hoje foi um dia muito importante. Achava que no ano passado era importante, este ano acho o mesmo, é importante ganhar títulos para solidificar o que estamos a fazer."

Prazo de validade no Sporting: "Tenho plena noção que isto muda muito rápido. Este pequeno momento que tivemos foi difícil para toda a gente do plantel, mas a forma como jogamos hoje e contra o Santa Clara, demos uma resposta. Não dou nada como garantido, sei que muda muito rápido. Já comentei houve que um treinador aqui também que se disse "Paulo Bento for ever". É muito importante para o nosso clube termos os pés bem assentes na terra. Não nos podemos desviar do que estamos a fazer. Tenho o prazo de validade das vitórias ou das derrotas, se dermos serei mais um treinador como todos os outros e posso perder o meu lugar. Temos de vencer o Belenenses e pensar no próximo título."

Quão mais sportinguista se pode sentir ao fim destes quatro títulos? "A ligação com o Sporting é totalmente diferente do que era no passado, pelas pessoas, pelos adeptos, pelos títulos, pelo dia a dia. Obviamente que eu acho que ganho mais respeito pelas pessoas, toda a gente sabe qual era o meu clube. Todos os adeptos do Sporting sabem que há coisas que nascem connosco, não controlamos, da mesma maneira que eles sentem o Sporting. Cresci do outro lado, são coisas que não se controlam. Agora obviamente que tenho uma ligação ao Sporting completamente diferente. O meu filho é capaz de ser o contrário, por mais que a família queira dar a volta, não eu, que eu não me meto nisso, será impossível, pelo que está a viver, pela ligação que tem. O Sporting é muito importante para mim, eu escolhi estar no Sporting, e isso é importante, não trocaria por nenhum clube, por tudo o que me deram, pela forma como os adeptos acreditam. Nunca irei dizer que sou do Sporting desde pequenino, agora que a minha ligação com o Sporting é muito forte, isso é."