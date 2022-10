Rúben Amorim: "No Sporting todos sonham com Ronaldo, mas não há dinheiro para o ordenado"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, antes do jogo com o Tottenham da 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Ronaldo e o Sporting: "É um jogador do Manchester United. No Sporting todos sonham com o regresso do Cristiano, mas não temos o dinheiro para lhe pagar o ordenado. Creio que está contente em Manchester, mas não joga, é o problema."

O que pensa da suspensão? "Tenho os meus problemas com jogadores do Sporting. É um problema de Ten Hag, estou contente com os meus jogadores. Só quero bater o Tottenham."