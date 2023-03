Rúben Amorim no radar inglês e visto como "solução óbvia" para o Tottenham

A exibição do Sporting em Londres, onde eliminou o Arsenal, deixa alguns clubes ainda mais atentos ao treinador. O Tottenham é quem olha com mais atenção para o percurso do português, já que Antonio Conte deverá sair no final da época. O técnico diz-se feliz nos leões e mantém-se focado no atual projeto.

Rúben Amorim saiu valorizado de Londres, ao conseguir anular o Arsenal, líder da Premier League, e garantir o apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Tanto que o vários emblemas ingleses ficaram ainda mais atentos à carreira do português. A força do Sporting diante dos gunners deu pontos a Amorim que, num futuro próximo, poderá ser tentado por algumas ofertas provenientes da Premier League.

O técnico dos verdes e brancos já tinha deixado boas impressões no duplo embate com o Tottenham na fase de grupos da Champions, mas foi o jogo da passada quinta-feira que fez subir a sua cotação em Inglaterra.

De tal forma que o "Express" coloca-o como forte candidato à sucessão de Antonio Conte, italiano que deverá deixar o Tottenham no final da época. O referido jornal diz que Amorim é uma "solução óbvia" para o cargo de treinador do Tottenham e que os spurs têm o português "identificado", ainda para mais depois da "performance impressionante em Londres". Não é a primeira vez que o treinador do Sporting é apontado aos londrinos. Recentemente, o "Athletic" colocou o seu nome numa lista de candidatos ao lugar. Desta também faziam parte Marco Silva (Fulham), Pochettino e Luis Enrique, este último como alegado preferido do clube.

Amorim tem na Premier League o seu campeonato de eleição e, sabe O JOGO, privilegia projetos que lhe permitam lutar por títulos. O Tottenham entraria nesse rol de emblemas, mas, para já, o técnico recusa dar muita atenção aos rumores.

Recentemente disse estar muito feliz no Sporting e empenhado em ser novamente campeão pelos leões. Nesta altura está completamente focado na presente temporada e já prepara a próxima. O treinador, recorde-se, renovou no decorrer da presente época o seu contrato que, agora, é válido até 2026.

Manchester United chegou a considerá-lo

O Manchester United teve Rúben Amorim numa lista de alvos no último verão, como O JOGO noticiou. O clube inglês estudou a forma do português liderar a equipa do Sporting e ficou agradado com a aposta nos jovens e com a identidade de jogo de Amorim. No entanto, Ten Hag, pelos títulos no Ajax, e por ter levado os neerlandeses à meia-final da Champions de 2019, foi o eleito dos red devils e é hoje indiscutível em Old Trafford. O Aston Villa foi o clube mais recentemente associado, antes de contratar Unai Emery.