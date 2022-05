Rúben Amorim nega emoção: "É na mesma altura do ano passado, são alergias"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 4-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin.

Emocionado durante o jogo? "É na mesma altura do ano passado, são alergias [risos]. Só prova que no ano passado, em Vila do Conde, não estava emocionado a esse ponto. Eram apenas alergias. Nesta altura do ano, faz parte. Perdemos o campeonato e a Taça de Portugal, não há razões para estar emocionado. Apenas para estar zangado e frustrado."

Balanço da época: "Em quatro competições, vencemos duas e perdemos duas. A Champions é diferente... O treinador não conseguiu ganhar a Taça e o campeonato, portanto, o balanço é sempre escasso. Queríamos mais."

Qual será o primeiro pedido à direção para a próxima época? "Gostava de manter os jogadores todos. No final da época vamos conversar e decidir o que é melhor para a equipa. Quero manter os que são cobiçados."