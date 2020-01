Rúben Amorim nas palavras de Silas e uma garantia: "Não descarto o segundo lugar"

Treinador do Sporting abordou a conquista da Taça da Liga por parte do Braga e os objetivos para o que resta de temporada.

Rúben Amorim entrou com a corda toda no comando técnico do braga: cinco vitórias seguidas e a conquista na Taça da Liga. O treinador do Braga já referiu que a equipa teve estrelinha em alguns triunfos alcançados e Silas, por outro lado, afirmou que o Sporting não tem a tem tido.

"A estrelinha também se trabalha. Às vezes também é preciso a pontinha de sorte, mas no caso do Rúben Amorim não é só sorte, há ali trabalho. Trabalho do Sá Pinto também, que levou a equipa à final four. O Rúben aproveitou e acrescentou coisas. Agora, a nós tem faltado a estrelinha da sorte, como faltou frente a Benfica e FC Porto. Temos feito muitas coisas bem. Estou a lembrar-me do jogo do Braga no Dragão, onde o FC Porto fez as coisas bem e falhou duas grandes penalidades", comentou.

Apesar de tudo, Silas mostra-se confiante no que ainda tem pela frente e acredita mesmo no segundo lugar do campeonato."Temos algumas metas, como por exemplo a Liga Europa. Ainda temos uma segunda volta para disputar e não tenho descartado o segundo lugar. Eu fui contratado para trabalhar até ao final da temporada e não para ficar aqui três ou quatro anos. Nós é jogo a jogo: temos o objetivo de passar Famalicão e FC Porto e que o Braga e o Vitória não nos apanhem", declarou.