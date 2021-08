"João Mário? Não trocava nenhum dos meus jogadores por outro de FC Porto e Benfica"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, falou esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Braga.

João Mário no Benfica. Há arrependimento no Sporting? "Temos o nosso plantel. Só quem não viu o Matheus Nunes jogar, o Dani [Bragança] a treinar e agora o Ugarte... Não trocaria nenhum dos meus jogadores por outro jogador de FC Porto e Benfica. Nós assumimos as nossas escolhas. Não estou arrependido de nada. Só quem não vê o Matheus [Nunes] jogar é que pode estar arrependido de alguma coisa."

Sporting só foi melhor no jogo da Supertaça: "Cada jogo tem a sua história. Fomos superiores em todos os últimos jogos com o Braga no resultado. Houve jogos mais nivelados e aceitamos isso. Mas isso não interessa nada porque queremos é ser superiores no próximo e ganhar."