Rúben Amorim: "Não tenho confirmações se Matheus Reis pode jogar"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Apito inicial marcado para as 20h15 de quinta-feira.

Slimani e Paulinho? "Nem sempre ter mais gente na frente mostra mais qualidade do jogo. Coates na frente só piorou a equipa. Vou aprendendo, os jogadores vão aprendendo. Eu ao tirar o Coates só piorei o jogo. Houve uma fase em que os dois jogaram e correu bem. Não interessa, depende muito do que possa acontecer."

Castigos justos? "Não quero comentar mais."

Derrota com o Benfica: "Mal seria do clube se tudo estivesse bem. Isso revela a vitalidade dos clubes. Medo tenho zero, quero salvaguardar o meu trabalho, mas não tenho medo. Quando perdemos é tudo esquecido, mas é sinal de um Sporting exigente. O último resultado é que conta."

Estratégia do FC Porto: "Penso que o FC Porto só sabe jogar para vencer. No momento em que eles vêm certamente que não vão jogar para o empate. Queremos ver onde sofremos os golos e procurar o nosso momento. Acreditamos na nossa forma de jogar."

Matheus Reis? "Não tenho confirmações se pode jogar. É sempre difícil jogar com o FC Porto, com ou sem Pepe."