"Rúben Amorim não tem tempo para joguinhos, é direto, não mente"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Em dia de jogo entre Sporting e Manchester City, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Alvalade (20h00), a BBC partilha dois testemunhos sobre Rúben Amorim, treinador do emblema leonino que tem impressionado o mundo do futebol.

"A palavra perfeita para o descrever é "genuíno". Ninguém lhe diz o que dizer. Quando ele se senta em frente às câmaras, os fãs sabem que é ele, não um produto dos meios de comunicação"", afirma Bruno Simão, antigo central do Casa Pia e amigo de Amorim desde os nove anos.

"As pessoas pensavam que os 10 milhões de euros que o Sporting pagou por ele eram uma loucura, mas já nem sequer falam dela. Agora é uma pechincha", concluiu Simão.

Os elogios surgiram também de Evandro Roncatto, antigo avançado brasileiro que foi companheiro de equipa de Rúben Amorim no Belenenses, em 2007/08.

"Ele não tem tempo para joguinhos, é direto, não mente. É preciso admirar alguém como ele. Há um tempo, quando eu estava a trabalhar como diretor desportivo do Pinhalnovense, tivemos um jogo de preparação contra o Casa Pia e eu disse-lhe: "Esta é a tua última época em Portugal". Ele apenas sorriu. Ainda hoje se mantém leal ao staff do Casa Pia, com o qual trabalhou em 2018", contou.