Rúben Amorim: "Não se pode tirar daqui muita coisa para o jogo com o FC Porto"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Rio Ave (1-0), na jornada 19 da Liga

O jogo: "A vitória só podia cair para o nosso lado."

Jogo com FC Porto: "São jogos diferentes e viu-se, este foi num campo em que tivemos dificuldades em rodar com a bola, não tivemos rasgos individuais. Não se pode tirar muita coisa para o jogo com o FC Porto que é diferente. Viemos de jogos em que jogamos bem e hoje a exibição não foi tão boa. Faltou um pouco de qualidade no jogo. Faltou alguma qualidade nas receções, no um para um, e isso fez falta."

Nuno Santos sem amarelo disponível para o clássico: "Vão lutar pelo lugar. O Nuno Santos está limpo de cartões, mas lugar garantido ninguém tem e vão discutir uns com os outros quem fica com o lugar."

Mexidas: "É olhar opara o jogo e para o que estava a acontecer. Estavam a bater homem com homem. Disse que tínhamos de ser melhores no um para um, de costas, porque viráva-mos e havia um campo aberto. Faltou capacidade de meter a bola nos corredores. Acabámos por não criar muitas situações. Foi um jogo muito encaixado e não muito bonito de se ver. Vencemos e fomos a equipa que mais procurou, e a equipa com mais responsabilidade para vencer."