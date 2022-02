Rúben Amorim não se deslocou à sala de Imprensa após o clássico

Técnico leonino apenas compareceu na zona de entrevistas rápidas depois do final do principal jogo da jornada

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não se apresentou perante a Comunicação Social, na sala de Imprensa do Estádio do Dragão, para responder às perguntas dos jornalistas a acompanhar o duelo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

O técnico leonino só compareceu na zona de entrevistas rápidas, situação prevista no regulamento de competições, para comentar o decurso do jogo que terminou empatado (2-2) e manteve a diferença de seis pontos.

De resto, a única figura do Sporting a comparecer na Sala de Imprensa do Estádio do Dragão foi Frederico Varandas, cuja declaração crítica da arbitragem e da confusão no relvado não teve direito a questões.

Recorde, abaixo, o que disse Rúben Amorim em declarações à Sport TV.

Insatisfação pelo resultado: "Sentimos frustração porque continuamos atrás [do FC Porto]. Quando estava 2-0, tínhamos o jogo controlado, mas o FC Porto foi ganhando muitos cantos, perdemos a bola onde não devíamos, devíamos ter percebido melhor o jogo nessa fase, poderíamos levar a bola para a mais frente. Criávamos problemas sempre que metíamos a bola na frente. Fomos empurrados com cantos e lançamentos, o Pepe e o Mbemba batiam bolas e [os jogadores do FC Porto] estavam no nosso meio-campo. Devíamos ter gerido melhor a vantagem, deixar o FC Porto mais nervoso, mas não aconteceu. A seguir ao intervalo, o jogo teve um sentido. Nós a defender e a tentar sair, o FC Porto a atacar."

Segundo golo do FC Porto: "Defendíamos bem [no momento], mas foi um bom cruzamento [do Fábio Vieira], um bom ataque na grande área [do Taremi]... Estivemos bem nesses pormenores, mas nesse não fomos felizes. Estávamos bem no jogo, a controlar sem bola até esse momento. Soubemos, ao menos, segurar o empate."

Jogada do 2.º golo do Sporting com 14 passes feitos pelos 11 jogadores: "Completamente indiferente. Queremos fazer golos. Nós, por vezes, não queríamos dar os 14 passes, mas sim colocar a bola mais na frente e iríamos criar mais problemas [com isso]. Eles teriam que abrandar a pressão. Não o fizemos, mas tínhamos o jogo controlado com menos um jogador."

Lamento: "Foram dois pontos perdidos. A diferença é grande, estamos atrás. Temos um rival que luta pela segunda posição. Perdemos vários jogadores para os próximos jogos e so podemos estar chateados com isso e com o resultado."