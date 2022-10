Rúben Amorim: "Não podemos jogar com uma equipa da Liga 3 e falar de falta de opções"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após derrota com o Varzim, 1-0, e consequente eliminação da Taça de Portugal.

Análise: "A equipa demonstrou incapacidade de marcar golo, com um caudal ofensivo que seria normal [marcar] contra uma equipa muito bem organizada, mas tivemos mais do que situações para fazer melhor. Qualquer bola está a dar golo na nossa baliza, tem sido um bocado a história do campeonato. Parabéns ao Varzim, temos de levantar a cabeça e olhar para as competições que ainda faltam."

Poucas oportunidades: "Muitos jogadores do Varzim, mas [principalmente] incapacidade dos nossos jogadores, chegar lá tantas vezes... Temos de ser melhores. Não há muito a dizer. Com tanta situação em que temos de fazer melhor... Temos de ser melhores e não fomos."

Falta de opções no banco? "Não podemos estar a jogar com uma equipa da Liga 3, com todo o mérito, e estar a falar de falta de opções, não vamos falar desse ponto. Temos de ser melhores. Não podemos estar com constantemente com os jogos controlados e qualquer lance de perigo dar golo e nós com incapacidade de fazer golo. Tem sido a história da época e há que melhorar."

Ser eliminado da Taça de Portugal no primeiro jogo é duro? "Claro que é duro, sou treinador do Sporting e isto são momentos que marcam e são momentos inadmissíveis. São momentos inaceitáveis, podem que acontecer na Taça, mas temos de ser melhores."