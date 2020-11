Declarações do treinador do Sporting após a goleada por 4-0 ao Tondela.

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a goleada por 4-0 frente ao Tondela, mas não quer euforia pela liderança isolada, ainda que provisória. O treinador disse, depois de ser eliminado pelo LASK Linz da Liga Europa, para os jogadores não lerem os jornais, e voltou a fazer o mesmo.

"Não leiam os jornais, vão ser enganados, vão pensar que são melhores do que aquilo que são. O Sporting tem as mesmas condições para ser campeão do que as que tinha depois do jogo com o LASK. Os resultados modificam a opinião pública, a nossa não mudou. Estamos na sexta jornada. Temos condições para ganhar o próximo jogo", vincou

"Sempre acreditei que esta equipa pode vencer qualquer adversário se levar o jogo no limite. O que interessa é no fim do campeonato termos uma boa classificação", insistiu.