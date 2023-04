Rúben Amorim: "Não jogamos para o passado e sim para o futuro, esta época acabará"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate no campo do Gil Vicente (0-0), em jogo em atraso da jornada 25 da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Às vezes nem era o caso de fazer golo, era o último passe, com os jogadores a carregarem. Não foi como podia ter sido. Esforçámo-nos ao máximo contra um Gil Vicente muito organizado, mas não conseguimos marcar."

Ansiedade: "O tempo começa a passar e não conseguimos marcar, apesar das oportunidades... Houve passes para trás que atrasam a transição. Fomos para cima do adversário mas não conseguimos."

Classificação: "Pesa, mas o passado não interessa. Não jogamos para o passado e sim para o futuro. Esta época acabará. Passo a passo. Não quero que os jogadores se agarrem a isso. Fizemos de tudo para ganhar. Se vamos ver lance a lance, temos de passar no momento certo, somos equipa grande. E quando não conseguimos marcar cria ansiedade nos jogadores. Mas agora isto é passado."