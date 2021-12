Rúben Amorim "Não há nenhum fantasma. Fomos campeões no ano passado"

Declarações de Rúben Amorim após o Benfica-Sporting (0-3) na 13ª jornada da Liga Bwin

Inspiração: "Máximo empenho, máxima personalidade. Teremos dias mais inspirados. O Paulinho estava inspirado. Há que entender que há jogos assim. Fizemos um grande jogo. Os resultados e as exibições depende do talento deles."

O futuro: "Não faço a mínima ideia. Só quero ganhar ao Boavista. Não há nenhum fantasma. Fomos campeões no ano passado, já não éramos há 19. Podemos ganhar, podemos perder. Só quero ganhar o Boavista, depois logo se vê."

Bicampeonato: "Não nos aproxima do bicampeonato, mas estamos mais perto de ganhar mais campeonatos. Sabemos da qualidade dos adversários. Muita gente dizia que o Benfica ia lançado...Depois mudou. O nosso plano geral. O Sporting tinha muitos jovens no banco. Esse é o nosso grande objetivo, construir algo que ainda está no iníco. Temos diferenças grandes em relação aos nossos rivais."

Paulinho: "Está a dar o que os adeptos esperavam dele. Esperava sempre que ele chegasse ao treino, que corresse como corresse. A mim não me deve nada, eu é que devo muito ao Paulinho. Sempre fez aquilo que eu esperava. Fico muito feliz."

Ugarte: "Esteve ainda melhor. O que ele demosntrou com bola, a personalidade, sem stress, ou então finge muito bem."