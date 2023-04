"Rúben Amorim? Não gosto de dizer em voz alta que estou bem..."

Declarações de St. Juste, defesa do Sporting, em entrevista à UEFA antes do encontro em Turim, com a Juventus, para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Chegada ao Sporting: "Senti logo que era uma opção interessante, convidaram-nos para ir conhecer as instalações, falar com o diretor (Hugo Viana), o treinador (Rúben Amorim) e os adjuntos. Senti logo uma energia positiva e percebi o que queriam de mim. Fez-me pensar nas opções que tinha. A conversa com o treinador foi decisiva para tomar a minha decisão."

Relação com Amorim: "O treinador diz-nos sempre para não estarmos satisfeitos, para querermos sempre mais, por isso não gosto de dizer em voz alta que estou bem. No início passei por dificuldades, a pré-época foi complicada. Mas depois consegui apanhar o ritmo e provar que era importante para a equipa. Estou muito satisfeito aqui. Temos uma equipa fantástica, com muita qualidade e um grupo muito bom. Todo o staff é espetacular, sinto que estou no sítio certo. A minha família também está muito satisfeita e isso é muito importante. Sou feliz no Sporting."

O que lhe pede Rúben Amorim: "O que o treinador espera de mim é que tome decisões importantes quando estamos em posse. Tenho de tomar essas decisões porque como defesa-central neste esquema estamos muito envolvidos no processo ofensivo da equipa. Noutras equipas são mais os médios que assumem esse papel. Aqui no Sporting são os centrais por isso temos de tomar a opção certa. O treinador está sempre muito envolvido em passar-nos essas dinâmicas. É assim que jogamos, é essa a nossa estratégia."

Como foi eliminar o Arsenal: "Fizemos algo incrível. Estávamos muito confiantes, mesmo antes dos jogos. O Arsenal é um grande adversário e naturalmente estudámos bem a equipa, seguimos todos os planos do treinador à risca e sentimos que os podíamos eliminar. Claro que não foi fácil, mas seguimos em frente e agora temos mais um grande adversário (a Juventus) pela frente."