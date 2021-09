Rúben Amorim: "Não estou preocupado com a recuperação para Dortmund"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Marítimo, da sétima ronda do campeonato, agendado para as 19h00 de sexta-feira.

Marítimo e a goleada da época passada: "São momentos diferentes. Esse jogo foi na final da época. Queríamos vencer o jogo e tínhamos o objetivo de ver o Pote como melhor marcador. O Marítimo na jornada anterior garantiu a permanência e isso retira a pressão. Vai ser um jogo completamente diferente. É uma equipa difícil de bater, um treinador com boas ideias. Não tem responsabilidade nenhuma e nós temos toda a responsabilidade. Estamos melhor do que naquela altura."

Gestão: "Não porque é o jogo mais importante. Para nós, enquanto clube, o mais importante é o campeonato. Uma boa classificação garante-nos novamente a Liga dos Campeões, outro encaixe, e isso é o mais importante. É o próximo jogo, obviamente não vamos fazer poupanças. Temos cinco dias entre jogos, no próximo teremos três. Não estou preocupado com a recuperação para Dortmund. Onde podemos ter problemas é no terceiro jogo da semana."

Momento determinante da época?: "Todos os jogos são, então num clube grande as sensações que ficam é a do último jogo. O que ficou para trás foi a vitória sobre o Estoril. Fomos claramente superiores, controlámos do início ao fim. O que temos de fazer é ganhar o próximo jogo. Num clube grande tudo muda de um momento para o outro. Temos sempre de ganhar."