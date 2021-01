Rúben Amorim: "Não espero nenhum castigo, entendo que foi um erro a nossa expulsão"

Rúben Amorim, na antevisão do Boavista-Sporting, abordou a expulsão - ao mesmo tempo de Carlos Carvalhal - no Sporting- Braga da final da Taça da Liga

O que aconteceu com Carlos Carvalhal: "Não foi nada de mais, o que sucede no campo fica no campo. Não espero nenhum castigo, entendo que foi um erro a nossa expulsão. O foco é no próximo jogo. Espero estar no banco".

Um eventual castigo e Pote ausente: "Não quero falar muito sobre isso, os castigos vão sair, temos pessoas para trabalhar nisso, estamos preparados para todos os cenários. Não é por isso que o Sporting vai jogar bem ou mal, temos de nos focar é no campo, preparar tem este jogo. A única preocupação que eu tenho é que a equipa técnica não tenha conseguido passar a dificuldade do jogo com o Boavista, a experiência do seu treinador, que teve uma semana longa para preparar o jogo. Têm jogadores que ganharam títulos."

Três expulsões: "Sobre o comportamento, assumo. Não deviamos ter sido expulsos, nenhum dos treinadores. Carvalhal ouve o que eu digo e o que ele diz. Não fujo ao meu comportamento. Assumo quando erro. Vou melhorando passo a passo, os jogadores precisam de mim, estou num grande clube e não posso ser expulso tantas vezes."

Jogadores em risco para o Sporting-Benfica: "Obviamente que não vou dizer nada aos nossos jogadores, este é o jogo mais importante. Fiz isso contra o Belenenses, com o Palhinha, e ele andou o jogo todo com os braços abertos e a culpa foi minha. Disse-lhe para não entrar como entra a todas as bolas. Não vou fazer isso. Temos provado que temos mais jogadores. O Inácio deu uma excelente resposta. Estão todos preparados para substituir quem falhe o jogo com o Benfica"