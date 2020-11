Rúben Amorim: "Não é por estarmos em primeiro que vamos investir"

Treinador do Sporting questionado sobre o mercado de inverno.

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Vitória, em Guimarães, e foi questionado sobre o mercado de inverno. O treinador do Sporting garantiu que ninguém está a pensar em entradas ou saídas no clube.

"É muito longe. Fazemos as coisas de forma planeada e não é por estarmos em primeiro que vamos planear algo diferente. As coisas aqui são planeadas e feitas com cabeça e com tempo. Não é por estarmos em primeiro que vamos investir, ou desinvestir se estivermos em quarto. A ideia está muito clara. Ninguém no Sporting está a pensar no mercado de inverno. Temos é que vencer, jogo a jogo", afirmou.