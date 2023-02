Rúben Amorim: "Não é fácil uma semana limpa sem futebol europeu..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Midtjylland, na Dinamarca. A partida está agendada para as 17h45 de amanhã.

Pedro Gonçalves a jogar no meio-campo e no ataque: "O Pote tem baixado pelas características dele e pela necessidade. Achamos que é melhor solução os jogadores que estão na frente para o substituir. Sotiris e Tanlongo ainda estão a crescer. Não favorece nenhum jogador. Mesmo jogando a médio, é quase o melhor marcador. No futuro, pode jogar como médio ofensivo, não sei. Na próxima época, queremos o Pote liberto para jogar na frente. Jogamos com três defesas e ele aparece em todo o lado. Prejudica-o muito? Nem tanto se olharmos para os números. Quando perdemos Sarabia e Pote, perdemos quase 50 golos, em golos e assistências."

Pedro Gonçalves disse que este jogo poderia valer muito para o Sporting: "É bom que sintam essa urgência de vencer o jogo. Não é fácil uma semana limpa sem futebol europeu. Motivação são obrigados a ter. Temos um projeto a longo prazo, que não acaba aqui. Não são jogadores que vão para aqui e para ali. Para muitos deles ainda está no começo. Acho importante os jogadores sentirem isso. Temos de continuar na Europa e temos de jogar melhor. Gosto das palavras do Pote. É ter a ambição e não ansiedade. É isso que costumámos fazer. Muito melhor que os resultados, têm sido as exibições. Voltámos a dominar um jogo."