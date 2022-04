Rúben Amorim: "Não atravessamos um momento fácil, mas temos um segundo lugar para segurar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota no Dragão, diante do FC Porto (0-1), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, prova onde os leões foram eliminados

Como lida com o recente insucesso? "Faz parte do processo. É normal que tenha esta fase, todos os treinadores têm, é crescer com isso. Não é bom para o clube, eu estava habituado a vencer os títulos que discutia, mas faz parte desse crescimento. Não atravessamos um momento fácil mas temos um segundo lugar para segurar e temos de preparar a próxima época, porque vamos estar na luta dos títulos".

Como recuperar a equipa? "Temos de olhar para o que fizemos bem e melhorar o que fizemos menos bem. Se estivermos confortáveis no jogo e jogarmos bem, a parte psicológica aparece. Podemos dar muita motivação, muitas palestras mas isso pouco interessa, temos é de nos sentirmos confortáveis no jogo, criar perigo, jogar melhor do que jogámos hoje e sermos mais parecidos com o que fomos na primeira parte do que na segunda, é isso que vamos fazer".