Rúben Amorim não abre mão de Jeremiah St. Juste

Treinador conta com o central para 2023/24 e acredita na importância deste para introduzir mudanças táticas na equipa. Lesões preocupam SAD, que pondera vender o jogador

Jeremiah St. Juste tem toda a confiança do treinador Rúben Amorim, que não abre mão do central para 2023/24, sabe O JOGO. Apesar das lesões recorrentes - seis no espaço de um ano -, o técnico não abdica do jogador de 26 anos. Aliás, acredita que para implementar com sucesso um esquema tático alternativo é fundamental a colocação de St. Juste pela direita, quando utilizar uma linha de quatro defesas, pela sua capacidade técnica e velocidade.