Rúben Amorim: "Muito mais do que isso, é crescer como equipa"

Declarações de Rúben Amorim após o Rio Ave-Sporting (0-2), partida da Taça da Liga

Sobre o jogo com o Rio Ave: "A primeira parte não foi má, o Rio Ave tem o seu valor, apareceu com três médios bem abertos contra dois dos nossos e dificultou-nos a forma de pressionar, mesmo assim tivemos oportunidades para fazer golos. Alguns cruzamentos não levaram a direção que deviam levar, mas tivemos uma grande oportunidade logo no início pelo Nuno Santos... Mas a verdade é que também não permitimos ao Rio Ave criar oportunidades."

Cansaço: "Depois na segunda parte, com o cansaço do Rio Ave, criámos ocasiões, muitas em ataque organizado, algumas em transições. Recuperávamos a bola com a equipa do Rio Ave um bocado partida, mas é assim. O Rio Ave fez o seu papel e tornou o jogo difícil, mas decidimos bem o jogo. Voltámos a falhar muitos golos, mas não sofremos, isso é muito bom."

Alteração tática: "Quando há uma marcação de falta e como nos conhecem com saída a três ou a quatro, são alterações que todos os treinadores fazem e temos de nos adaptar."

Objetivo de chegar aos quartos só com vitórias: "Muito mais do que isso é crescer como equipa. Os jogadores vão competir por um lugar durante a semana e o que fizerem contra o Marítimo depende mais deles que de mim. Queremos vencer os jogos, precisamos de vitórias consecutivas, precisamos de não sofrer golos e temos de manter a intensidade. Fomos dominando sem grande stress e foi um jogo competente da equipa".