Rúben Amorim: "Muito do que aconteceu foi culpa nossa, podíamos ganhar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota por 4-1 em casa do Marselha, na 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Mudanças ao intervalo: "A mudança não foi tanto pelo que estavam a fazer no campo, foi para meter gente fresca. Tínhamos de ter capacidade para esticar o jogo, queremos ganhar este jogo e os outros todos, tinha de mudar e ter pernas frescas. O Nuno Santos tinha um amarelo... Senti que o jogo estava muito difícil, assim o Alexandropoulos, Nazinho e Marsà têm mais 45' na Champions. Não foi por estarem a jogar mal, a verdade é que começámos bem e o jogo mudou completamente de repente, nem tivemos tempo para nos adaptar. Disse ao intervalo que há dias assim. Sofremos todos. Mudanças foram a pensar neste e no próximo jogo e naquilo que temos de conquistar."

Condição física de Pedro Gonçalves: "Pote estava bem, foi mesmo opção. Passámos a jogar com três no meio-campo e com Paulinho a referência, sabíamos que íamos bater muito a bola, estávamos com dificuldades a sair. Depois na segunda parte o Franco não conseguia bater bolas e limitou esse jogo direto. O Trincão juntava-se ao Paulinho."

Demérito do Sporting: "Geralmente as coisas estão ligadas. O Marselha tem o seu mérito, mas convenhamos que o jogo estava controlado. Estavam com dificuldade a marcar. Mudei o Marcus mas podia ter mudado o Trincão, era o que estava melhor a rodar e a criar problemas, mas não tem a condição do Trincão na marcação. O jogo estava controlado. É uma noite daquelas que custa muito, mas faz-nos crescer. Vai-nos tornar mais competitivos para o futuro."

Aprendizagem: "A equipa é competitiva, vai ser muito competitiva no futuro. Temos de evitar erros, mas temos jovens. Se não não teríamos feito o jogo que fizemos com Eintracht e Tottenham. Só podemos olhar para 20 e tal minutos, antes da expulsão. Onze para onze certamente estaríamos dentro do jogo. Com a expulsão acabou o jogo. Muito do que aconteceu foi culpa nossa e podíamos ganhar ao Marselha. Sabíamos que o grupo é equilibradíssimo... Agora o principal foco é ganhar ao Santa Clara porque temos de ganhar consistência."