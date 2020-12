Rúben Amorim: "Marcar o Porro é diferente de marcar o Plata"

Treinador do Sporting desvaloriza alterações no esquema tático pelas dificuldades para superar os adversários e aponta nuances individuais

Rúben Amorim descarta ter de encontrar um esquema tático alternativo para contornar as dificuldades. "Já jogamos de forma diferente. O sistema parece o mesmo. É. Mas há diferenças. Fazemos uma gestão consoante os outros clubes também. O Plata, por exemplo, faz a posição do Porro, mas é completamente diferente a fazê-la. Têm de marcá-lo de modo completamente distinto. Esta é a nossa base e vamos construindo a partir daí", comenta em conferência de Imprensa, assinalando que com o Farense a dificuldade foi outra: "A tática tem funcionado: marcamos muitos golos e sofremos poucos. No entanto, as equipas defendem bem e faltou-nos inspiração com o Farense. Valeu-nos o crer e isso vai ser fundamental em muitos outros jogos."

Arrancou pelo Braga a todo o gás e venceu no Jamor o Belenenses com sete golos marcados. Nem por isso será o estádio um motivo para pedir igual desfecho. "Pensamos nos três pontos. Se conseguirmos marcar e não sofrer levamos os três pontos. Quero é melhorar certos aspetos. Gostamos de marcar golos, mas o 1-0 basta", conclui.