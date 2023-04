Rúben Amorim: "Liedson e Derlei, quantos campeonatos ganharam no Sporting? Zero"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Juventus (1-1) na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Em relação ao avançado: "Liedson e Derlei, quantos campeonatos ganharam no Sporting? Zero. Slimani: Zero. Resumir um campeonato a avançados é curto. Pode ter falhado aqui e ali. TT e Paulinho: ganharam um campeonato no Sporting contra equipas que gastaram 100 milhões."

Pressão e explicação: "Se voltarmos atrás e olharmos para pôr factos, as coisas são diferentes. A bola entra nem que o Adélio a meta lá dentro, às vezes acontece isso. Quando quero um jogador bato o pé, parto sempre do princípio que posso estar errado. Resumir os nossos erros a um avançado, é meter a pressão toda no Paulinho e no Chermiti, que é da formação. O Rodrigo Ribeiro também teve e depois baixou um bocadinho e voltou à equipa B. Resumir os nossos fracassos aos avançados não pode ser. O Liedson e o Derlei ganharam zero campeonatos, o Slimani igual. O Tiago Tomás ganhou um e o Paulinho também. Quando me explicarem isso, eu dou a mão à palmatória e vou buscar dois avançados."

Futuro: "Eu não vou falar do futuro. Sei a responsabilidade que tenho e os mínimos. Nunca pensei viver isto no Sporting e os adeptos nunca pensaram viver isto. Temos de ver o que é melhor, que margem temos, e faremos a avaliação no fim. Os miúdos só jogam na equipa principal se merecerem. Têm a a Youth League, têm o objetivo de manter a equipa B no terceiro escalão. Quem estiver apto, podemos pensar nisso para se preparar o futuro do Sporting."

Mais pressão e substituições tardias: "Arsenal... Difícil, sofremos um golo em que o Xhaka passou a bola, bateu no Morita e entrou. Nunca os vi jogar tão bem na Europa. Contra o Dortmund alguma vez tivemos esta capacidade de ter bola? Contra o Dortmund, tivemos estrelinha nos momentos chave.. Se mexesse na equipa ia estragar, pareceu-me que não ia ajudar. O Trincão começou a não receber bola e precisávamos mais do Chermiti. O Inácio estava mais cansado, o Nuno Santos estava bem, mas começou a baixar as meias e não conseguiu driblar. Eu não queria parar mais o jogo, para isso estavam lá os jogadores da Juventus."