Rúben Amorim lembra sete golos do Benfica ao Belenenses e diz: "Temos de melhorar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sábado, frente ao Gil Vicente (20h30), a contar para a 15ª jornada da Liga Bwin.

Gil Vicente: "Vai ser obviamente um jogo muito difícil. O Gil Vicente é equipa num grande momento de forma, muito bem orientada. Nós também estamos num bom momento, vai ser um jogo divertido. O Gil Vicente é uma equipa com uma ideia muito vincada, que no ano passado se adaptou a nós com uma linha de cinco, penso que desta vez não o vai fazer. É uma equipa sem responsabilidade, sem a pressão dos pontos, sabendo que todos os treinadores gostam de pontuar, penso que vai ser um dos nossos jogos mais difíceis até ao momento, esta época. Estamos preparados, sabemos como o Gil Vicente se apresenta. Os três da frente são muito fortes, o Fujimoto vive um grande momento e é um médio-ofensivo importante na equipa. Prevejo um jogo difícil, mas queremos continuar a vencer para manter a nossa posição."

FC Porto e Benfica com mais golos marcados (mais 10 e mais 15, respetivamente) do que o Sporting é uma situação que lhe causa apreensão? "FC Porto e Benfica com mais golos marcados do que o Sporting é uma situação que o preocupa? "Não me causa preocupação nenhuma, o FC Porto e o Benfica atacam muito bem. Relembrar também os sete golos do Benfica contra o Belenenses, e não o digo em forma de provocação, é um facto. Foram sete golos num jogo e isso aumenta logo a diferença. Temos de melhorar, temos de olhar para os bons exemplos do campeonato e neste momento são o FC Porto e o Benfica nesse aspeto. Nós temos o outro lado, sofremos menos. Em relação ao ano passado, criamos muito mais oportunidades, controlamos muito melhor os jogos, não defendemos tanto tempo, estamos mais equipa. Temos de marcar mais golos, aproveitar as oportunidades que temos."

Ricardo Soares diz que, dos três grandes, o Sporting é o mais difícil de vencer neste momento. Causa mais pressão? "Penso que não. Poderá passar mais motivação para os adversários, mas o FC porto é muito difícil de bater, o Benfica é difícil de bater. O FC Porto está numa série de jogos sem perder, até maior do que a nossa. Vejo isso como um sinal de respeito dos treinadores, da mesma forma que nós respeitamos o Gil Vicente. Se olharmos para os jogos do ano passado, principalmente o segundo, tivemos uma grande dificuldade, o Coates deu-nos a vitória. Percebemos o respeito que têm por nós, nós temos o mesmo respeito. Volto a chamar a atenção dos jogadores. Em Penafiel desligámos um bocadinho e tivemos dificuldades contra uma equipa da segunda divisão. Se não controlarmos bem as saídas, vão-nos criar muitos problemas e não vamos ganhar em Barcelos. Temos de ser muito intensos. Estamos claramente preparados para o jogo. O Gil Vicente também é uma equipa muito difícil de bater."