Rúben Amorim: "Estes rapazes continuam a surpreender toda a gente, até o treinador"

Declarações do técnico leonino, no final do encontro com o Benfica (0-3)

Jogo: "Sabíamos que o Benfica é muito forte na profundidade e com o Rafa, entre linhas. Esperámos um bocadinho mais antes de pressionar. Rafa teve ali algumas bolas, mas adaptámo-nos bem. Os três da frente entenderam bem o jogo. Depende muito da qualidade dos jogadores, se vão para o sítio certo. Defendemos um pouco mais baixo. Saímos bem, tivemos muito calma. Controlámos o jogo, não dominámos. O Yaremchuk entrou e a forma como os jogadores do Sporting se adaptaram foi muito boa. Estes rapazes continuam a surpreender toda a gente, até o treinador."

Segundo golo: "São aqueles momentos que definem o jogo. O Benfica pressionou bem. O Matheus Nunes fez um jogo incrível. A saída do Feddal, não tínhamos muita gente nos cruzamentos, mas ajudou-nos, o Matheus Reis é mais rápido. Grande mérito para todos. São três pontos, para a semana podemos estragar tudo. Temos Liga dos Campeões, estão aí os miúdos."

Campeonato: "Obviamente que nos dá mais ânimo. Se perdêssemos, não mudava nada. Os líderes, nos últimos campeonatos, perderam muitos pontos. É continuar a trabalhar, obviamente que é um dérbi."