Rúben Amorim: "Já vimos um Pedro Gonçalves muito melhor"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo caseiro sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin.

Sente-se o culpado pela exigência estar maior? "É o senso comum. O que me preocupo em dizer aos jogadores é que isto acontece. Quanto mais se ganha jogos a exigência cresce. É óbvio para todos que no início da segunda parte estávamos com muitas dificuldades, a recuperar e a ter a bola. O que disse no resumo do jogo é um bocadinho o resumo da nossa vida, temos de encarar isso como natural. Sinto-me o culpado de tudo. Faz parte do jogo. A exigência é cada vez maior e temos de encarar isso com naturalidade."

Pedro Gonçalves numa fase menos exuberante: "São fases da vida de um jogador, que tem mais fulgor numa fase, menos noutra. Os números dele mesmo assim são muito bons. Obviamente que o futebol é muito mais do que números. Já vimos um Pedro Gonçalves muito melhor, mas o que interessa é que ele esforça-se bastante para voltar. Foi muito importante na forma como melhorámos com o Vitória. É assim. O que ele tem de fazer é voltar aos treinos, melhorar, não pensar muito nisso e esforçar-se da mesma maneira que se esforçou desde o primeiro minuto, porque o resto aparece."