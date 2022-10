Rúben Amorim já tem 12 apóstolos: o perfil de Mateus Fernandes e Chico Lamba

Mateus Fernandes e Chico Lamba são mais dois jovens da formação promovidos por Amorim à Liga. Ambos saltaram escalões e sabem gerir expectativas. O médio está habituado a ser a estrela das equipas onde milita, mas trabalhou a intensidade para jogar. Lamba perdeu a mãe no ano passado, teve uma lesão grave e reagiu à vinda de outros centrais.

Ao colocar Mateus Fernandes e Chico Lamba em campo, Rúben Amorim estreou mais dois jovens da formação leonina na Liga Bwin. O míster tem já 12 apóstolos a agradecerem-lhe a aposta, em menos de três épocas completas ao serviço do Sporting: em 2019/20 foram Joelson Fernandes, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Tiago Tomás os promovidos. Seguiram-se Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Tomás Silva e Dário Essugo em 2020/21 e Rodrigo Ribeiro e Nazinho em 2021/22. Matheus Nunes não entra nas contas por ter chegado já sénior ao clube.

Mateus Fernandes, de 18 anos, impressionou na pré-época, mas já está no radar desde os 16 anos. Sempre se destacou na formação e pela relação próxima com bola foi alinhando em escalões superiores à sua idade. Depressa se percebeu que o jovem de Olhão era hábil com o esférico, mas que precisava de desenvolver a intensidade: foi esse nervo que os responsáveis técnicos do Sporting tentaram incutir nos últimos anos e, pelo que O JOGO apurou, estão agradados com a evolução do jogador, que é considerado como um dos mais inteligentes e talentosos dos últimos anos.