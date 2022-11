Rúben Amorim: "Ir à Liga Europa não sabe a nada, não salva época nenhuma"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota com o Eintracht Frankfurt (2-1), na 6.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Liga Europa? "Não sabe a nada, não nos diz nada hoje, o jogo não foi bem jogado, notou-se alguma falta de confiança com a bola. O Eintracht não foi melhor, tivemos mais oportunidades, mas não aproveitamos alguns espaços que o Eintracht deu. Penso que o penálti não melhorou o jogo, não pressionaram mais por causa disso e depois marcaram numa bola longa."

Continuidade na Europa ajuda à continuidade no banco? "Não sei explicar isso, mas o golo do Tottenham não salva a época do Sporting, não salva época nenhuma, temos o nosso campeonato. Não estamos bem. Fomos eliminados da Taça e da Liga dos Campeões, andamos a falar de uma continuação, não estou preocupado com isso, não ajudou nada, não vencemos, não passamos de grupo."