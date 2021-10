Rúben Amorim: "É normal quando há jogos a meio da semana"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Moreirense (1-0)

Jogo: "É uma questão de hábito, vir de jogos europeus e voltar ao campeonato. Não entrámos bem. Podíamos ter feito golo, eles também, numa grande defesa de Adán. Tivemos algumas oportunidades, contra uma equipa bem preparada. Fomos equilibrando alguns aspetos e tivemos várias oportunidades. Entrámos melhor na segunda parte e acaba por ser justo, apesar do 1-0 ser sempre perigoso."

Exibição: "Não foi o nosso melhor jogo porque deixámos o Moreirense fazer várias transições. Somos melhores do que isso. Temos tido a capacidade de manter o jogo no meio campo do adversário. Houve alguma desconcentração, que é normal quando há jogos a meio da semana. É uma questão de hábito, eles vão apanhar rápido."