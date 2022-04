Rúben Amorim: "Havia muita ansiedade no estádio, já não me lembrava"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo caseiro sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Foi um bom resultado, criámos várias situações, mas durante o jogo foi um resumo de uma época. Muita ansiedade no estádio, ouvimos os primeiros assobios, já não me lembrava. Não estávamos a jogar bem, depois empolgámo-nos, tivemos oportunidades para fazer o segundo golo, fizemos, a partir daí controlámos o jogo. Foi uma espécie de resumo do que é a vida de um futebolista e de uma época desportiva. Isto faz parte. Zero remates enquadrados da equipa adversária e acabámos por vencer justamente."

Entradas de Edwards e Ugarte melhoraram a equipa: "Às vezes calha bem, outras não. Foi nessa fase que estamos a ter dificuldade na construção e em que havia muita ansiedade dentro do estádio. Faz parte do jogo, do desenrolar do campeonato, os jogadores têm de viver com isso. Pareceu mais por parte de toda a gente do que da equipa. momentos bons, momentos menos bons, acabou por ser um bom resultado. Equipa adversária acabou sem remates enquadrados."