Rúben Amorim "ganha" quatro armas para o clássico com o FC Porto

Se não se confirmarem lesões longas no plantel, o onze leonino pode ser o habitual. Ugarte e Plata chegarão em cima do duelo, mas não assustam. Palhinha e Nuno Mendes terão três treinos.

O Sporting terá quatro "reforços" para o clássico com o FC Porto, esse é o balanço das dispensas de Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Nunes das seleções de Portugal, Uruguai e Brasil, respetivamente, as três primeiras por lesão, a do médio pela recusa de clube e jogador. Os quatro atletas, titulares em todos os jogos oficiais do Sporting esta época, estarão prontos para o encontro com os dragões, que, devido à partida com o Ajax a 15 de setembro, poderá ser antecipado de dia 12 para 11.

Sem estas dispensas, o leão iria ter Coates a chegar poucas horas antes e não teria Matheus Nunes no clássico. O apertado apuramento na América do Sul obriga à exigência máxima e o Uruguai é quarto e teria Coates para os jogos no Peru, no dia 3, e para as receções à Bolívia e Equador, a 5 e 9. O final do último jogo seria já na madrugada de dia 10 em Portugal, logo o central não aterraria a tempo de treinar com a equipa antes de defrontar o FC Porto, já sem falar do desgaste pela altitude e viagens. A federação do Uruguai informou que Coates sofre de uma inflamação num joelho. O Sporting não divulgou a extensão da lesão, mas não se trata de uma mazela que inspire preocupação, pelo que o central estará apto rapidamente e pronto para preparar o jogo com o FC Porto.

O caso de Matheus Nunes é diferente. O Brasil confirmou a nega por parte do Sporting- mesmo depois de Amorim garantir que não travaria nenhum internacional - devido à necessidade do jogador fazer quarentena. O Brasil vai ao Chile no dia 3, recebe a Argentina a 5 e o Peru a 10: o médio chegaria antes de Coates, mas estaria impedido de jogar e de treinar se tivesse de cumprir quarentena de 14 dias, como se exige a quem não tem a vacinação completa, falhando FC Porto, Estoril e Marítimo na Liga, e Ajax, na Champions.

Também Pedro Gonçalves foi esta terça-feira dispensado da Seleção Nacional, devido a uma inflamação no pé esquerdo, como O JOGO já noticiou.

Na Seleção portuguesa, o apuramento para o Mundial dita uma viagem até ao Azerbaijão, dia 7, já depois do particular com o Catar na Hungria. As viagens são curtas, a fadiga também e Palhinha e Nuno Mendes estão de volta ao clube no dia 8, ainda com três treinos de preparação para fazer. Gonçalo Inácio não preocuparia, porém não vai então estrear-se, depois de a FPF ter informado que o atleta sofre de "problemas físicos". Plata vai jogar pela seleção do Equador e defronta Ugarte no dia 9. Os dois poderão chegar dia 10 a Lisboa e longe do clássico, mas não são jogadores que entrem nos planos para o onze. Já Coates, Inácio e Matheus são primeiras escolhas e, com estas dispensas, permitem que Rúben Amorim prepare a estratégia para o clássico com tempo e mais estas três armas.