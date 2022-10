Rúben Amorim: "Fomos campeões sem adeptos, é um voltar a esse tempo"

Declarações à Eleven Sports de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão do jogo contra o Marselha, da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Rúben Amorim fez a antevisão da partida de amanhã da liga dos Campeões contra o Marselha e em declarações à Eleven Sports, que vai transmitir o encontro, recordou que jogar sem público já deu alegrias aos leões, em alusão à conquista do título em 2020/21, em ano de pandemia.

"A equipa está a lidar bem com isso, também convém relembrar que fomos campeões sem adeptos. É um voltar a esse tempo. Nós não queríamos, porque queremos sempre jogar com adeptos. Obviamente sabemos do impacto que os adeptos têm na equipa. Mas isso tem dois sentidos, podia dar mais pressão aos jogadores do Marselha, é um clube com adeptos muito intensos. Portanto, temos um trabalho a fazer, não interessa se é com os adeptos ou não, a equipa do Marselha seria sempre perigosa. Temos de vencer, lutar pelos três pontos, e fazer o mesmo que nos últimos dois jogos: perceber os momentos do jogo, sofrer quando temos de sofrer e levar o jogo para o nosso estilo", comentou.