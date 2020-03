Rúben Amorim foi questionado sobre reforços e respondeu assim

Novo treinador do Sporting foi apresentado esta quinta-feira

Reforços? "O conceito em si, do projeto, foi o que me motivou. Não falámos em reforços em concreto. Falámos da ideia que há para o clube. Fiquei muito motivado, sei do desafio, não sou ingénuo, queremos fazer as coisas com tempo, lembrando que ainda temos uma época com dois meses de competição. O foco foi o que queremos para o futuro. Vamos focar-nos no Aves e passo a passo vamos construindo o futuro".

Motivos para assinar pelo Sporting. Financeiros? "Motivos financeiros posso dizer que não. Também faço estratégia de carreira, se não ganhasse aqui ia ganhar noutro lugar. Pessoas falam muito no risco, perguntam 'e se corre mal?' e eu pergunto antes 'e se corre bem?'. O que podemos mexer com esta gente, dar uma nova vida... Foi isso que me motivou. Talvez tenha escolhido o desafio mais difícil, mas foi o que eu escolhi".

Esperava com 35 anos ser treinador de um dos três grandes? "Se esperava? Não esperava, ninguém esperava. Mas é a prova que cada passo que dei, estava preparado para ele, e sinto o mesmo em relação ao próximo desafio. Não só a importância. O orgulho, a honra, a responsabilidade são enormes, do tamanho do clube".

Jogadores para a próxima época: "Preciso de tempo para conhecer o plantel. Nomes concretos... Não vou prometer a ninguém. Toda a gente nestes dois meses tem de provar que merece estar no Sporting. O treinador também. Todos têm de provar e o primeiro deles é o treinador. Temos de estar confortáveis com isso".