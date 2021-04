Rúben Amorim foi questionado sobre a possibilidade de ser campeão na Luz: "Seja onde for..."

Treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional, agendado para sábado.

Poderá ser campeão no Estádio da Luz. Teria um sabor especial? "Não falamos no título, o que me dá prazer é ganhar jogos, ver os meus jogadores felizes e a crescer. Esse é o nosso foco, tem sido até ao momento, não falamos em título, não faz qualquer sentido. Queremos ganhar o jogo, só os três pontos interessam. No fim faremos as contas, seja onde for, tem sempre um sabor igual."

Elogios ao Sporting: "É notório, as pessoas falam na rua, existe essa pressão, existe muita ansiedade nos sportinguistas. Nós enquanto jogadores e estrutura temos de levar isso como o carinho deles, mas também saber que isto muda em relação aos resultados. O que é carinho hoje, amanhã pode ser outra coisa, está tudo muito ligado. Os resultados são importantes. O principal foco deve ser aquilo que temos de fazer, ganhar ao Nacional, como é que vamos ganhar ao Nacional. O apoio dos adeptos, toda esta dinâmica à volta da equipa, é importante, dá força, mas temos de nos abstrair um bocadinho disso, temos de ser frios, sabendo que vamos defrontar uma equipa que nos pode ganhar. Agradecer aos adeptos o apoio, mas pensar no jogo, sermos frios no momento do jogo e ganhar."