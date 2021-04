Rúben Amorim foi forçado a substituir Nuno Mendes depois desta entrada

Lateral/ala esquerdo só atuou durante 38 minutos do desafio relativo à 25.ª jornada da Liga NOS

Lançado a titular por Rúben Amorim no reduto do Moreirense, o lateral esquerdo Nuno Mendes sofreu uma dura entrada de Franco junto à linha lateral e, pouco depois, ressentiu-se de dores e o treinador do Sporting decidiu, aos 38 minutos, substitui-lo por Matheus Reis.

Volvido cerca de um minuto, o técnico do líder da Liga NOS, insatisfeito por Franco não ter sido admoestado disciplinarmente por ter debilitado o jovem internacional português, protestou com o árbitro João Pinheiro e foi advertido com cartão amarelo.