Rúben Amorim foi eleito o melhor treinador da Liga Bwin em outubro/novembro

Técnico leonino, imbatível até agora no campeonato nacional, ficou à frente de Sérgio Conceição e de Paulo Sérgio na votação e sucedeu a Bruno Pinheiro e Jorge Jesus

Líder da invicta equipa do Sporting, Rúben Amorim foi eleito, com 36,51% dos votos, o melhor treinador da Liga Bwin durante os meses de outubro e novembro, anunciou, esta quarta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Nos meses em questão, em que se disputaram cinco jornadas do principal campeonato, o campeão em título somou outras tantas vitórias, fruto de oito golos apontados e apenas um sofrido, ante Arouca (1-2), Moreirense (1-0), V. Guimarães (1-0), Paços de Ferreira (0-2) e, por fim, Tondela (2-0).

Vencedor, pela primeira vez esta temporada, do prémio Vítor Oliveira, tendo sucedido a Bruno Pinheiro (agosto) e Jorge Jesus (setembro), Rúben Amorim recolheu 36,51% dos votos atribuídos pelos colegas em competição na Liga Bwin.

O pódio da eleição de melhor treinador em outubro e novembro é completado por Sérgio Conceição (FC Porto, 22,22%) e por Paulo Sérgio (Portimonense, 11,90%).

A equipa do Sporting, imbatível ao cabo de 14 jornadas, ocupa o segundo lugar do campeonato nacional, em igualdade pontual (38 pontos) com o FC Porto, tendo o registo de 12 vitórias, dois empates e, claro, zero derrotas sofridas.