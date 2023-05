Rúben Amorim foi apontado à Roma, mas não entra nos planos do clube italiano

"Gazzetta dello Sport" deu como possível a negociação do emblema italiano com o treinador do Sporting.

Rúben Amorim não está nos planos da Roma. Apesar de a "Gazzetta dello Sport" ter dado como possível a negociação do clube italiano com o treinador do Sporting, sabe O JOGO que tal não se afigura como um cenário possível. José Mourinho tem contrato até 2024 e a intenção da Roma é manter o português e conseguir um plantel mais apetrechado para a próxima temporada.

Rúben Amorim, por sua vez, não tem perspetiva de rumar a Itália e olha para um projeto de maior nomeada europeia e onde tenha papel determinante na construção do plantel.

O técnico campeão nacional de 2020/21 está a preparar a próxima temporada pelo Sporting, tem contrato até 2026, e embora o seu futuro não esteja totalmente definido face aos vários interessados no seu concurso, o foco do líder do balneário verde e branco é acabar a temporada com vitórias e tentar ainda aproveitar os possíveis escorregões do Braga, para a luta muito difícil pelo terceiro lugar.

Amorim, como O JOGO noticiou, foi sondado pelo Tottenham e pelo Chelsea, dois clubes londrinos que quiseram ouvir as intenções do treinador para o respetivo futuro desportivo. Os spurs não têm o futuro treinador ainda alinhado e Amorim continua a ser uma hipótese válida. A presença nas competições europeias seria exigível para o técnico.