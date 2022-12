Rúben Amorim "foge" ao mercado e aborda situação de Neto

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (segunda-feira, 20h15), em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Possíveis reforços (Tanlongo e Diomandé): "Não vou estar a comentar, porque se estivesse aqui a comentar iam tirar ilações do meu comentário. Só comento jogadores do Sporting. Se alguns deles chegarem ao Sporting terei todo gosto em comentar."

Morita: "Não vou dizer se é o Pedro Gonçalves se avança. Só vou dizer que o Morita está fora, depois cada um tem as suas ilações. Ainda não está apto para jogar."

Continuação de Neto: "O Neto tem o aval do treinador para ficar mais uma época. Como não sou eu que decido essas coisas... Por mim está dentro dessa ideia. Em última instância sou eu que decido quem fica e quem entra, mas depois há a discussão entre a direção e o jogador para ver valores e condições. Mas o Neto tem todo o aval do treinador para ficar mais uma época."

Paulinho e a ideia de ataque móvel: "Eu não abandono nada. Nós temos uma forma de jogar. Depois varia consoante as características e depois de acordo com o momento de cada um nós vamos variando. E foi isso que aconteceu ao longo da época. Não vamos abandonar nada. Mas enquanto o Paulinho tiver este rendimento torna-se muito difícil. Mas da mesma maneira que o Paulinho demorou muito tempo a entrar na equipa não por causa dele mas porque os outros três estavam no momento muito forte. O Paulinho é o avançado mais avançado da equipa. E depois temos outros planos de acordo com as características de cada um e o momento. Até é bom relembrar que temos outras formas de jogar. Para que os adversários não saibam sempre como vamos atacar."