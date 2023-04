Amorim falou de Fatawu e da expulsão com o Arouca: "Acho um exagero"

Declarações na antevisão ao jogo de segunda-feira com o V. Guimarães.

A vontade de Rúben Amorim: "O que eu não quero é estragar o que fizemos no Sporting. Esta relação, do que aconteceu e o que vai acontecer. A minha vontade não mudou. Está tudo escrito. Sempre fui muito claro. Mas perante o que aconteceu esta época teremos que ter essa avaliação no fim. Não mudou nada. Não quero estragar esta relação. Fizemos um grande trabalho e está feito, mas este ano falhámos redondamente no aspeto desportivo."

Ausência de minutos de Fatawu: "Se tivesse na mesma situação, faria da mesma maneira com o Fatawu. Ele começou a crescer na equipa B e depois foi para a Youth League. Tem a ver como a forma como temos os nossos jogos, como o Fatawu treina. Contra o Ajax na Youth League jogou muito bem, mas depois chega cá e tem de pensar os jogos de forma diferente. Quando veio para o nosso treino teve mais dificuldade e aquilo que aconteceu com o Ajax fez com que regredisse um bocadinho. Se eu tivesse uma bola de cristal... Obviamente que faria tudo para ajudar o Filipe. Acho que toda a gente viu o jogo com o Ajax e pensou que o Fatawu estava a mais. Mas se durante os treinos pensamos que ainda não dá... O Edwards está muito bem, temos o Arthur, o Trincão... Se soubesse disso agora, faria as coisas de outra forma. Isso acabou por não acontecer".

Passos atrás se Sporting não for à Champions: "As épocas desportivas às vezes mudam muito, os primeiros jogos têm muito impacto. Fomos duas vezes à Champions e vendemos muito, perdemos muitos titulares. Já vendemos o Porro este ano por 45 M€, entra neste exercício. Se formos à Liga Europa, são 10 milhões. Temos de fazer uma avaliação. Às vezes manda-se as coisas para o ar e não se faz uma avaliação clara da situação. É o que vamos discutir no final da época".

Jogo com o V. Guimarães: " Ainda bem que falam (risos)... Precisam de pontos, o Moreno está a fazer um bom trabalho. Estão a alcançar resultados com jogadores da formação, toda a gente sabe o que é jogar contra o Vitória. Foi falha minha, devia estar no banco neste jogo. Expulsão? Só vejo o facto de sair muito da minha área e posso ser expulso por isso. Acho um exagero. Se os treinadores forem expulsos por aquelas palavras estamos todos expulsos. Tenho de pensar no bem-estar dos jogadores e nesta fase teria de estar no banco. Temos o jogo bem preparado e vamos estar prontos".

Ainda acredita: "Nesta fase não tem a ver com o acreditar, tem a ver com o viver o dia a dia e focar no que temos de fazer. Não vale a pena olhar para os outros resultados. Os rivais não perdem pontos e nós não estamos a conseguir fazer o mesmo. O futebol não acaba aqui, há uma próxima época e toda a gente se quer valorizar, e nesse aspeto os jogadores estiveram muito bem este ano. Temos jogado muito bem e foi isso que mostrámos esta semana. Temos de melhorar nos resultados, o foco está em marcar golos e não sofrer nas poucas oportunidade que acontecem. O ganhar em si deve ser motivação suficiente".

O tudo ou nada: "O tudo ou nada, para nós, já foi com o Chaves em casa. Já tínhamos 5 pontos de atraso. O tudo ou nada, quando entrámos em campo aí e sofremos um golo. Já andamos no tudo ou nada há muito tempo e isso é um dos grandes problemas, não conseguimos dar a volta a isso. Isso não vai entrar na cabeça dos jogadores, eles querem ganhar todos os jogos. Temos feito por isso em todos os jogos. O tudo ou nada já começou à 5.ª jornada".