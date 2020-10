Rúben Amorim ficou sem "o" avançado: os pormenores do dossiê Paulinho

Técnico pretendia contar com Paulinho, que foi negociado pelos dois clubes, mas a SAD não chegou aos 15 M€.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, ficou sem o avançado que pretendia para o reforço do seu plantel. Ficou sem o nome que, como O JOGO oportunamente foi dando conta ao longo dos últimos meses, esteve sempre no topo das suas prioridades: Paulinho, do Braga.

E a verdade é que a possibilidade do avançado de 27 anos ingressar no Sporting esteve em cima da mesa até meio do dia de terça-feira, como demos conta no sítio do nosso jornal na Internet, mas os dois emblemas não chegaram a um consenso que viabilizasse o acordo.

António Salvador, presidente do Braga, e Frederico Varandas, líder leonino, pretendiam celebrar o acordo, mas do lado dos arsenalistas a posição foi clara: um encaixe na ordem dos 14 milhões de euros (M€) e a cedência por empréstimo do avançado Sporar, que chegou a Alvalade em janeiro último por um valor fixo de 6 M€. Ora, perante estas exigências, mesmo sabendo que António Salvador estava disposto a parcelar o pagamento do valor da transferência, a verdade é que o Sporting avançou com uma oferta na ordem dos 11 M€, sem contemplar Sporar, que, inclusive, sempre se mostrou contra a possibilidade de abandonar o emblema de Alvalade. Em equação esteve igualmente a possibilidade de outro atleta dos quadros do Sporting rumar a Braga, mas tal acabou por ser descartado pelas partes, perante o diferencial existente.

Exigência: António Salvador ainda pediu a cedência por empréstimo de Sporar

Os dirigentes dos dois clubes chegaram mesmo a estipular um prazo, concretamente até ao início da tarde, para que a negociação fosse consumada, pois qualquer uma das partes pretendia ter margem de manobra para avançar para outro nome, algo que, pese as tentativas, não levou a qualquer reforço dos respetivos ataques. O Braga, diga-se, tinha Ferreyra, do Benfica como uma possibilidade, tal como os leões tinham as suas.

Certo é que Rúben Amorim ficou sem Paulinho, que, internamente, sempre se mostrou interessado na mudança, algo que levou, inclusive, à promessa de António Salvador de que o iria negociar na janela de transferências que encerrou na terça-feira.