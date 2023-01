Rúben Amorim: "Fico muito triste quando os meus jogadores me fazem isto"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa, após o empate 2-2 com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Momento do Sporting: "O Sporting tem ganho títulos ultimamente, obviamente só olhamos para o presente, mas daqui a cinco meses começa uma nova época. Esta época não vai contar e vai começar uma luta por outros títulos. O treinador tem de pensar assim. Obviamente que é muito mais penoso para nós do que para o Benfica. O Benfica tem a vantagem que tem em primeiro lugar, continua na Taça de Portugal, nós temos Taça da Liga e a Liga Europa, e obviamente estamos cada vez mais longe dos lugares da Liga dos Campeões. Ficar em segundo ou terceiro, com todo o respeito, é a mesma coisa."

Ambição: "Temos de ambicionar jogar em primeiro e depois entram os objetivos secundários, que é ir à Liga dos Campeões. Isso é que nos vai dar capacidade de lutar pelo primeiro ligar. Queremos ir à Liga dos Campeões, nada está perdido, já estivemos a nove pontos e conseguimos aproximar-nos. Jogo a jogo e logo haveremos de pensar no resto. E é olhar um bocadinho à história do que aconteceu, temos de olhar para o lado positivo, já ficamos em quarto e no outro ano fomos campeões, tudo é possível."

Bipolar: "Esta equipa é bipolar, é capaz do melhor e do pior. Há que olhar o contexto. Eu sei o contexto, vocês depois fazem a vossa análise e veem se há razões para isso ou não. Deixa-me triste, porque quando os jogadores conseguem fazer exibições como fizeram hoje nos 30 minutos... E eu não me iludo... Nos 30 minutos é que fomos a equipa que acho que devemos ser, como quando ganhámos ao Tottenham e ao Eintracht [Frankfurt]. Esses momentos têm a ver com os jogadores, com o talento deles. A consistência é do treinador. Fico muito triste quando os meus jogadores me fazem isto, mas estou feliz por hoje darem uma resposta diferente. Tudo o que disse que eles tinham de melhorar, a verdade é que se olharmos aos pormenores, eles melhoraram".