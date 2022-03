Rúben Amorim: "Fica difícil, mas conseguimos ir vencer ao Dragão"

O treinador do Sporting abordou o jogo relativo à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao FC Porto

Filme do jogo: "Penso que o Sporting jogou bem na primeira parte. Teve várias oportunidades. Não deixou o FC Porto criar qualquer oportunidade. Depois chegámos ao golo. E um penálti desnecessário meteu o FC Porto no jogo. Fomos atrás do resultado e começámos a sofrer muitas transições. E antes de assentarmos o jogo voltámos a sofrer.

Depois tornou-se tudo muito difícil. Já não foi possível dar a volta. Agora é pensar na segunda mão."

Mudança tática: "Eu sentia que a equipa podia fazer o segundo golo. Os nossos laterais, principalmente o esquerdo, poderia saltar mais no lateral. E não precisavamos preocupar tanto com o central do lado esquerdo. E foi isso o que fizemos. Mudámos as características. Mas não mudámos muito a nossa identidade. Queria ganhar o jogo. Queria fazer mais um golo. É a nossa forma de estar."

Tarefa complicou-se: "Fica difícil, mas conseguimos ir vencer ao Dragão. Como provámos no último jogo que podemos ganhar no Dragão e é isso que vamos tentar fazer."

Picardias: "São momentos difíceis. Uma equipa está a ganhar e outra a perder. Foi diferente."